Der Fahrer eines kleinen Motorrades ist bei einem Unfall im Rhein-Lahn-Kreis schwer verletzt worden. Er sei am Freitagnachmittag in einer Kurve auf der Kreisstraße 25 zwischen Holzappel und Geilnau mit der Leitplanke kollidiert und mehrere Meter die Böschung hinuntergefallen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer des Einsatzes musste die K25 voll gesperrt werden.