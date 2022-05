Mit einer Schusswaffe hat ein unbekannter Mann eine Tankstelle in Diez (Rhein-Lahn-Kreis) überfallen. Der Täter habe in der Nacht zu Samstag den Laden betreten und Bargeld sowie Zigaretten gefordert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dem Kassierer zufolge hat er mit einer Pistole gedroht. Seine Beute habe der Mann in eine silberne Kunststofftasche verstaut. Anschließend sei er zu Fuß geflüchtet.