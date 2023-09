Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ist ein Sachschaden von rund 250.000 Euro entstanden. Zwei Personen wurden bei dem Feuer am Samstag leicht verletzt. Genauere Angaben zu den Verletzten und zur Brandursache konnte die Polizei am Sonntag nicht machen.