Eine 83-jährige Fußgängerin ist bei einem Unfall in Birkenheide (Rhein-Pfalz-Kreis) tödlich verletzt worden. Sie habe am Montagabend eine Straße überqueren wollen und sei dabei von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei mit. Trotz der Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern sei sie noch am Unfallort gestorben. Die Polizeiinspektion Frankenthal sucht noch Zeugenhinweise.