Ein Flugschüler hat mit einem Kleinflugzeug nahe Mutterstadt eine Notlandung auf einem abgeernteten Maisfeld vornehmen müssen. Er war am Samstagnachmittag in Not geraten, weil der Motor der Maschine kurz nach dem Start ausgefallen war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden. Auch an dem Flugzeug und dem Acker entstanden keine Schäden.