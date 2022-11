Ein Mann mit einer stark blutenden Wunde am Hals hat am Freitag in einem Geschäft in Mutterstadt um Hilfe gebeten. Bis die Polizei die Hintergründe aufgeklärt hatte, dauerte es einige Zeit, wie die Beamten in Schifferstadt berichtete. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass sich zunächst ein Verkehrsunfall ereignet hatte. Ein mit sechs Personen besetzter Kleintransporter war an eine Mauer gefahren. Ursache sei vermutlich Alkohol am Steuer gewesen.