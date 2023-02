Das Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Ringer wird zum Krimi. Der ASV Schorndorf verlor den Hinkampf beim ASV Mainz 88 am Samstag vor rund 1500 Zuschauern knapp mit 13:14. Der Rückkampf findet am kommenden Samstag in Stuttgart statt. Die Schorndorfer wollen ihren ersten Meistertitel seit 1975 einfahren. Die Mainzer triumphierten zum bislang letzten Mal vor zehn Jahren.