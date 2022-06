Rollerfahrer kommt von Straße ab und stirbt

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall bei Dachsenhausen im Rhein-Lahn-Kreis am Donnerstagnachmittag ums Leben gekommen. Er kam vermutlich ohne Fremdeinwirkung von der Straße ab, wie die Polizei am Abend mitteilte. Er starb trotz Reanimationsversuchen von Notarzt und Rettungsdienst noch an der Unfallstelle.