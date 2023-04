Wegen eines "weitreichenden Systemausfalls" ist die Verwaltung von Saarbrücken am Montag zeitweise nicht zu erreichen gewesen. "Betroffen sind die Telefonleitungen, E-Mails und elektronische Fachanwendungen", hieß es auf der Internetseite der saarländischen Landeshauptstadt. In Publikumsämtern wie dem Bürger- oder dem Standesamt könne es wegen Softwareausfällen zu Verzögerungen kommen. "Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten an einer Lösung." Grund war vermutlich ein Stromausfall. Am Abend hieß es dann: "Der Fehler ist behoben, ab Dienstag sollen auch unsere Fachanwendungen und Dienstleistungen der Publikumsämter wieder erreichbar sein."