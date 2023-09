Bei einem Brand in einer Wohnung in Saarbrücken ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Die Einsatzkräfte musste die Person am frühen Sonntagmorgen aus dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Malstatt retten, wie die Feuerwehr mitteilte. 17 Menschen hätten das Gebäude eigenständig verlassen können. Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert, weil sie von Rauchwarnmeldern geweckt worden waren und den Brand im Obergeschoss gerochen hatten.