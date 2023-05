Bei einer Explosion in einem Recycling-Betrieb in Saarbrücken ist am Montag ein Mitarbeiter verletzt worden. Der Mann habe im Außenbereich der Firma mit einem Trennschleifer gearbeitet, als es vermutlich durch den Funkenflug in unmittelbarer Nähe zu einer Explosion kam, teilte die Polizei mit. Der 45-Jährige wurde mit Splitterverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zudem wurden zwei Fahrzeuge und ein Aufenthaltscontainer beschädigt. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge 10.000 Euro. In der Firma werden Metall und Katalysatoren recycelt.