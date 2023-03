Beim Brand eines Lasters auf einem Rastplatz an der Autobahn 6 in Saarbrücken ist der Fahrer schwer verletzt worden. Er kam am Sonntagnachmittag mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik, wie die Polizei mitteilte. Der Brand brach in der Fahrerkabine aus, die Ursache dafür ist noch unklar. Durch die enorme Hitze wurden auch zwei weitere geparkte Laster schwer beschädigt.