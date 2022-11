Ein Mann ist in Saarbrücken auf der Straße zusammengeschlagen und mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 22-jährige Angreifer habe den etwa zwei Jahre jüngeren Mann am Dienstagnachmittag zuerst niedergeschlagen und dann mit voller Wucht gegen den Kopf getreten, teilte die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge kannten sich die beiden Männer. Zur genauen Beziehung der beiden wollte sich die Polizei zunächst nicht äußern. Den Angaben zufolge bestand seit längerer Zeit ein Streit zwischen dem 22 Jahre alten Angreifer und dem 20 Jahre alten Verletzten. Die Beamten nahmen den Täter in der Nähe des Tatorts am Saarbrücker Hauptbahnhof fest.