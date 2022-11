Ein Fahrgast hat in Saarbrücken eine Busfahrerin mit kaltem Kaffee attackiert, nachdem sie ihn wegen fehlender Corona-Maske aus dem Fahrzeug geworfen hatte. Der Mann habe keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen, sondern lediglich eine Art Sturmhaube, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als die Fahrerin des Linienbusses auf ihn aufmerksam wurde, sprach sie ihn demnach auf die geltende Maskenpflicht an.