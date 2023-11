Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall im saarländischen Heusweiler schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, streifte ein Pkw die 72-Jährige am Samstagnachmittag aus bislang unbekannter Ursache. Die Frau, die den Angaben zufolge keinen Helm trug, stürzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.