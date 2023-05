Bei einer Schlägerei auf einem Fest für Familien in Saarbrücken sind an Christi Himmelfahrt mehrere Menschen verletzt worden. Am Nachmittag habe ein zunächst zwischen Kindern entstandener Streit auf Eltern und andere, eigentlich unbeteiligte Besucher übergegriffen, teilte die Polizei am Abend mit. "Die Situation gipfelte in einer Schlägerei." Es seien dabei sechs Menschen im Alter von 26 bis 57 Jahren leicht verletzt worden.