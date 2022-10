Ein 70-jähriger Kleinwagenfahrer ist bei einem Unfall in Völklingen lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann fuhr aus Frankreich in Richtung Völklingen und kam aus bisher ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn ab, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Der 70-Jährige geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Wagen einer gleichaltrigen Autofahrerin. Den Angaben zufolge soll der Kleinwagenfahrer Alkohol getrunken haben, ihm wurde Blut abgenommen. Die Frau wurde bei dem Unfall am Sonntag leicht verletzt.