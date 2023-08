Zwei Tage nach der Flucht eines Straftäters in Saarbrücken fehlt von dem Mann weiter jede Spur. Der Mann war kurz nach seiner Verurteilung auf dem Weg vom Gericht zu einem Transportfahrzeug in Handschellen entkommen. "Er ist noch flüchtig", sagte der Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Freitag in Saarbrücken. Die Ermittlungen liefen, die Fahndung dauere an.