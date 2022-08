Bei einem größeren Flächenbrand in Saarbrücken-Güdingen hat die Feuerwehr durch schnelles Eingreifen verhindert, dass die Flammen auf benachbarte Wohnhäuser übergreifen haben. Innerhalb einer Stunde war das Feuer am Dienstag weitestgehend unter Kontrolle. Es brannte eine etwa 100 mal 150 Meter große trockene Grasfläche mit Büschen und Bäumen, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Bahngleise in der Nähe wurden wegen des Brandes ebenfalls zeitweise gesperrt. Die Feuerwehr Saarbrücken war mit etwa 100 Einsatzkräften und rund 30 Fahrzeugen vor Ort.