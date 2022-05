Das Ausmaß der Schäden durch Starkregen und Überschwemmungen im Saarland ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. Die Höhe der Schadensmeldungen erreichte 34 Millionen Euro, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch in Berlin mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es 43 Millionen. Das Saarland liegt damit an 13. Stelle der 16 Bundesländer. An der Spitze rangieren Nordrhein-Westfalen mit 5,5 Milliarden und Rheinland-Pfalz mit drei Milliarden Euro.