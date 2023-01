In Saarlouis ist ein Geldtransporter von Unbekannten überfallen worden. Ein Insasse des Transporters und ein Polizist wurden verletzt, wie die Polizei in Saarbrücken am Freitag mitteilte. Der Transporter brannte infolge des bewaffneten Überfalls aus, hieß es. Weitere Details, etwa, wie genau es zu dem Feuer in dem Fahrzeug kam, ob Geld erbeutet wurde und Schüsse fielen, waren zunächst nicht bekannt. Die Verdächtigen sollen in Richtung der französischen Grenze geflüchtet sein. Die Polizei sucht nach Zeugen. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk (SR) darüber berichtet.