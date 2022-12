Auf dem Weg ins Bordell hat ein 24 Jahre alter Mann einen Taxifahrer angegriffen. Dieser habe den betrunkenen Mann am Freitagabend in Wallerfangen bei Saarlouis zu dem Etablissement fahren sollen, teilte die Polizei in Saarlouis am Samstag mit. Da der 24-Jährige aber nicht genug Bargeld dabei hatte, hielten sie an einer Bank an.