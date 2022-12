Ein stark betrunkener Autofahrer hat am Samstag im Saarland für viel Ärger gesorgt. Der 75-Jährige sei in Lebach zunächst mehrmals in den Gegenverkehr geraten und habe dabei auch mehrere Verkehrseinrichtungen beschädigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anschließend habe er den Wagen eines anderen Mannes angefahren, der ihn an der Weiterfahrt hindern wollte, und sei mit ihm in Streit geraten. Dabei soll es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Schließlich habe der 75-Jährige die herbeigerufenen Polizeibeamten beleidigt.