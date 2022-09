Fünf Menschen sind bei einem Verkehrsunfall mit zwei Autos auf einer Landstraße in der Nähe des saarländischen Schwalbach schwer verletzt worden. Infolge der Wucht des Aufprall seien beide Fahrzeuge in den Grünstreifen geschleudert worden, teilte die Polizei am Samstag. Die beiden Autofahrer, ein 18 Jahre alter Fahranfänger und ein 52-Jähriger, schwebten ebenso wie die Beifahrerin des jüngeren Fahrers vorübergehend in Lebensgefahr. Ihr Zustand habe sich mittlerweile verbessert. Verletzt wurden auch zwei weitere Insassen im Wagen des 18-Jährigen. Nach der Kollision am Freitag seien fünf Rettungswagen und zwei Hubschrauber im Einsatz gewesen. Ein Sachverständiger soll die Ursache des Unfalls klären.