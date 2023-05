Bei einem Wohnhausbrand im saarländischen Wadgassen sind fünf Menschen verletzt worden. In der Nacht zum Dienstag sei das Feuer in einer Erdgeschosswohnung des Gebäudes ausgebrochen, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Saarbrücken am frühen Dienstagmorgen mit. Unter den Verletzten sei eine schwer verletzte Person, vier Menschen erlitten leichte Verletzungen. Die Feuerwehr habe Bewohner aus dem Mehrfamilienhaus gerettet. Das Gebäude sei wegen einer starken Rauchgasentwicklung vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Ursache des Brandes sowie die Schadenshöhe waren zunächst unklar.