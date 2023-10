Ein unbekannter Autofahrer ist in Saarlouis der Polizei davon gerast und hat dabei mehrere Menschen gefährdet. Der Mann sollte kontrolliert werden, ignorierte aber Blaulicht und Martinshorn, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er sei mit stark überhöhter Geschwindigkeit und riskanten Manövern durch mehrere Straßen geflüchtet. Die Beamten hätten die Verfolgung am Samstag schließlich abbrechen müssen. Ersten Ermittlungen zufolge hätten auch die Nummernschilder an dem Auto nicht zu dem Wagen gehört.