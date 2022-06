Ein brennender Lastwagen hat am Donnerstagabend an der Autobahn 8 für einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr sowie Verkehrsbehinderungen gesorgt. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Lastwagen zwischen den Anschlussstellen Schwalbach-Hülzweiler und Nalbach in Brand geraten. Auch eine an die Autobahn angrenzende Wiese habe dadurch Feuer gefangen.