Mit einem besonders fiesen Trick hat ein Betrüger in St. Inbgert (Saarpfalz-Kreis) eine 83-jährige Seniorin um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Bei dem als "Shoulder Surfing" bezeichneten Trickbetrug manipulierte der Unbekannte zunächst den Kartenleser eines Kontoauszug-Druckers in einer Bank, wie die Polizei am Freitag mitteilte.