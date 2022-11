In St. Ingbert hat ein unbekannter Einbrecher einen Tresor aus einem Einfamilienhaus gestohlen und dabei einen Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich verursacht. Der Täter war am Dienstag über die Terrassentür des freistehenden Hauses in das Gebäude gelangt und hatte dort Schränke durchwühlt und den Tresor samt Inhalt mitgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der verursachte Schaden setzt sich aus der Beute und Beschädigungen am Haus zusammen. Über den Inhalt des Tresors konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.