Ein fünfjähriger Junge ist beim Brand eines geparkten Autos in Homburg schwer verletzt worden. Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass das Kind das Auto am Dienstagmorgen mit einem Feuerzeug selbst in Brand steckte, teilte die Polizei mit. Fahrlässige Inbrandsetzung sei der derzeitige Ermittlungsstand, Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen nicht vor. Die Ermittlungen dauerten an. Hinweise auf eine Verletzung der Aufsichtspflicht der Erziehungsberechtigten gebe es nicht.

Das Kind habe sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge zuhause den Autoschlüssel genommen und das nicht weit entfernt geparkte Fahrzeug damit geöffnet. Der Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Das Auto gehörte einer Angehörigen des Kindes, teilte die Polizei mit. Es brannte vollständig aus. Auch an umliegenden Häusern sei Schaden in zunächst unbekannter Höhe entstanden.

Pressemitteilung