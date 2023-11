Ein Paketzusteller hat nach Angaben der Polizei eine Radfahrerin angefahren und die Frau ist durch den Unfall am Samstagmittag in Bexbach (Saarpfalz-Kreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, übersah ein 40-jähriger Paketzusteller die Frau, als er mit seinem Fahrzeug links abbiegen wollte. Die 36-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Fahrbahnspur war für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang ermitteln. Die Polizei sucht Zeugen.