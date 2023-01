Im saarländischen St. Ingbert ist am Freitag eine Trafostation in Brand geraten. Deswegen könne es punktuell zu Stromausfällen kommen, sagte ein Polizeisprecher am Abend in Saarbrücken. Da sich durch den Brand starker Rauch gebildet habe, sei auch ein Warnhinweis herausgeben worden. Demnach sollten in den betroffenen Bereichen Fenster und Türen geschlossen gehalten und Lüftungsanlagen abgestellt werden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.