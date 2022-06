Ein noch unbekannter Autofahrer ist in Blieskastel (Saarpfalz-Kreis) absichtlich auf eine Frau zugefahren und hat dabei ihren Hund tödlich verletzt. Das Tier erlitt am späten Sonntagabend so schwere Verletzungen, dass es später eingeschläfert werden musste, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 36-jährige Besitzerin des Hundes musste zur Seite springen, als der Wagen auf sie zuraste, wie es hieß. Sie habe sich dabei nicht verletzt. Das Auto erwischte laut Polizei aber ihren Hund. Die Frau sagte aus, dass der unbekannte Täter daraufhin einfach weitergefahren sei. Die Polizeiinspektion Sankt Ingbert sucht nun nach Zeugen.