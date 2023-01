Deutschlands bester Darts-Profi Gabriel Clemens hat den Saisonstart 2023 verpatzt und einen schweren Dämpfer in Sachen Premier League hinnehmen müssen. Der WM-Halbfinalist aus dem Saarland hat nach der 4:6-Niederlage gegen Portugals José de Sousa nur noch Außenseiterchancen, an der millionenschweren Premier League teilnehmen zu dürfen. Der 39 Jahre alte Clemens konnte am späten Freitagabend in Milton Keynes nicht an seine WM-Performance anknüpfen, als er unter anderen den walisischen Primus Gerwyn Price düpierte und in die Runde der letzten Vier einzog.