Nach drei Jahren Corona-Pandemie setzen Freizeitparks und Zoos in Rheinland-Pfalz auf eine gute Saison 2023. Beispielsweise der Eifelpark Gondorf bei Bitburg, der an diesem Samstag (1. April) wieder öffnet: Man sei zuversichtlich, dass es nach Corona wieder "eine normale Saison" werde, sagte ein Sprecher. "Wir spüren rundrum in der Eifel eine Aufbruchsstimmung, die uns positiv stimmt."