Mit dem umstrittenen Lied "Layla" sind DJ Robin & Schürze am Sonntag im "ZDF-Fernsehgarten" aufgetreten. Sie präsentierten den Ballermann-Hit bei der Sendung in der Originalversion - der Song ist wegen Sexismusvorwürfen umstritten. DJ Robin & Schürze trafen auf ein Live-Publikum in Partystimmung, das mitsang, klatschte und tanzte, einige Zuschauer bildeten eine Polonaise. Es gab auch "Zugabe"-Rufe, die erhört wurden. Der quotenstarke "ZDF-Fernsehgarten" stand am Sonntagmorgen unter dem Partymotto "Mallorca vs. Oktoberfest".