Nach dem tödlichen Traktor-Unfall in Simmern (Rhein-Hunsrück-Kreis), bei dem ein Mann überrollt wurde, haben sich 26 Zeugen bei der Polizei gemeldet. Diese sollen nun nach und nach vernommen werden, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Zuvor hatte es demnach Hinweise gegeben, dass mehrere Menschen bei dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag auf dem Traktorgespann waren, das den 34-Jährigen überrollte. Der Traktor war laut des Sprechers auf dem Rückweg von einem Musikfestival in Simmern, bei dem das Fahrzeug mit einem Wasserkanister zur Vorbeugung von Waldbränden unterwegs war.