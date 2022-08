Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich zur Wochenmitte wieder auf heiße Temperaturen einstellen. Am Mittwoch sollen die Temperaturen im Tagesverlauf bereits auf 32 bis 36 Grad steigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte. Die Nacht bringt demnach nur wenige Wolken und keinen Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 22 Grad.

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich zur Wochenmitte wieder auf heiße Temperaturen einstellen. Am Mittwoch sollen die Temperaturen im Tagesverlauf bereits auf 32 bis 36 Grad steigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte. Die Nacht bringt demnach nur wenige Wolken und keinen Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 22 Grad.

Am Donnerstag bleibt es laut Wetterbericht sonnig und heiter bei 33 bis 38 Grad. Nur am Abend könnte es Schauer oder Gewitter geben. Im Südwesten soll es besonders heiß werden. In der Nacht zum Freitag sind dann gerade im Nordwesten Schauer oder Gewitter nicht ausgeschlossen. Es kühlt ab auf 18 bis 22 Grad.

Wetterbericht DWD