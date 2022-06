In 25 Jahren haben insgesamt fast 3000 Teilnehmende in Rheinland-Pfalz ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) absolviert. Das FÖJ sei auch eine Plattform, bei der Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen zusammenkämen und gemeinsam über Herausforderungen der Gesellschaft sprächen, teilte Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) am Freitag anlässlich einer Festveranstaltung zum Jubiläum des FÖJ mit. «Es fördert somit den demokratischen Diskurs, ermöglicht Einblicke in verschiedene Themenfelder gesellschaftlichen Handels und stärkt soziale Teilhabe», erklärte Eder.

Das FÖJ entstand den Angaben zufolge zunächst 1987 in Niedersachsen, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein als ein Angebot der Landesregierungen für junge Bürgerinnen und Bürger auf Anregung von Naturschutzverbänden und Kirchen. 1996 sei das FÖJ in Rheinland-Pfalz mit den ersten 42 Freiwilligen gestartet. Jedes Jahr können laut Ministerium 150 FÖJ-Plätze vergeben werden. 2021 hätten sich 960 Menschen beworben. Die Freiwilligen wirken dabei in unterschiedlichen Bereichen - vom Einsatz im Walderlebniszentrum Soonwald bis hin zum Bio-Bauernhof.