Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hat den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz scharf kritisiert. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe in der Migrationsfrage dem Oppositionsführer die Hand gereicht, sagte die SPD-Landeschefin am Freitagabend bei einem Parteitag in Völklingen. "Ich finde aber, dass es zum Schaden für Deutschland ist, dass Merz dies zu einem parteitaktischen Spiel benutzt hat und diese ausgestreckte Hand nicht genommen hat." Sie hätte es gut gefunden, "wenn die Demokraten im Bund in großer Gemeinsamkeit mehr Ordnung in die Migrationspolitik gebracht hätten", sagte Rehlinger.