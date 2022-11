Nach einer tödlichen Messerattacke in Speyer ist der festgenommene Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Ein Richter erließ am Samstag einen Haftbefehl wegen Totschlags, wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Der Mann soll am Freitagmittag in einer Wohnung auf die 23-Jährige eingestochen haben. Dabei wurde sie tödlich verletzt. Beamte nahmen den 22-jährigen Verdächtigen danach widerstandslos fest. Die Beziehung der Beteiligten und die Hintergründe der Tat waren zum Zeitpunkt des Haftbefehls nicht bekannt.