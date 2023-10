Die Polizei hat gegen zwei Männer in Speyer Taser eingesetzt. Die beiden 30-Jährigen seien in der Nacht zum Sonntag in einer Schlägerei verwickelt gewesen, teilte die Polizei in Speyer am Sonntag mit. Zuvor hätten ein 24-Jähriger und ein 30-Jähriger auf zwei 30 Jahre alte Männer eingeschlagen, die gerade aus einem angrenzenden Lokal gekommen waren, hieß es. Nachdem zwei der 30-Jährigen sich nicht trennen ließen und weiterhin aufeinander eingeschlagen hätten, habe die Polizei sie mit einem Taser beschossen und gefesselt.