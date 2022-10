Nach einem Messerangriff auf eine 16-Jährige und deren 36 Jahre alte Mutter in Speyer schweigt der Tatverdächtige (27) zu den Vorwürfen. Die beiden Opfer seien nach dem Angriff vom vergangenen Freitag in stationärer Behandlung und sagten noch nicht aus, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankenthal am Montag mitteilte. Die beiden Frauen waren bei dem Angriff in einem Mehrfamilienhaus schwer verletzt worden. Die 36-Jährige schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr und wurde notoperiert.