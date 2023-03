Ein betrunkener Autofahrer hat in Sankt Wendel eine 24-jährige Frau angefahren und dabei schwer verletzt. Die Frau sei durch die Luft geschleudert worden und kurzzeitig bewusstlos gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 29-jährige Autofahrer habe die Frau am Freitagabend übersehen, als sie einen Fußgängerweg überqueren wollte. Die Polizei ermittelt gegen den Mann.