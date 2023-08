Wegen eines Brandes im Erlebnisbad in Tholey haben am Samstag rund 300 Badegäste das Schwimmbad und den Saunabereich der Anlage verlassen müssen. Verletzt wurde nach ersten Ermittlungen niemand, wie die saarländische Polizei am Sonntag mitteilte. Der Sachschaden dürfte laut Polizei im sechsstelligen Bereich liegen. Die Besucher, die das Gebäude in Badebekleidung verlassen mussten, waren vorübergehend in einem Jugendgästehaus untergebracht und versorgt worden. Später durften sie an ihre Spinde zurückkehren. Der Brand war im Technikraum des Saunabereichs ausgebrochen. Das Bad bleibt vorerst geschlossen.