Bei einem per Haftbefehl gesuchten Dieb hat die Polizei in Nonnweiler (Landkreis St. Wendel) scharfe Munition, Marihuana und einen Schlagring gefunden. Der Mann wurde im Hausflur eines Mehrfamilienhauses festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Dort muss er wegen einer Verurteilung wegen Diebstahls fünf Monate sitzen. Wegen des Besitzes der Munition, des Schlagrings und der Drogen aus Eigenanbau muss er sich jetzt noch wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz verantworten.