Ein 56-jähriger Rollerfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto im saarländischen Nohfelden (Landkreis St. Wendel) leicht verletzt worden. Der Unfallverursacher flüchtete am Dienstagabend, wie die Polizei mitteilte. Der Flüchtige war aus einer Einfahrt kommend vor den Roller gefahren. Der 56-Jährige stürzte und verletzte sich am Rücken. Der Roller kam erst an einer Hauswand zum Stehen. Dabei wurden Fahrzeug und Haus beschädigt.