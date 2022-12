Vier Pferde sind in Namborn im Landkreis St. Wendel von einer Regionalbahn erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Menschen kamen bei dem Unfall am Freitagmorgen nicht zu Schaden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die entlaufenen Pferde seien nach der Kollision direkt am Unfallort gestorben. Die fünf Fahrgäste sowie der Fahrer der Bahn seien unverletzt geblieben. Bis in den Mittag war die Strecke dort gesperrt. Der Zug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Zuerst hatte der Saarländische Rundfunk berichtet.