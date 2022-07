Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat einen 19-Jährigen wegen eines tödlichen Messerangriffs in der Innenstadt angeklagt. Ihm wird Totschlag vorgeworfen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Der Angeklagte soll einen 23-Jährigen am 29. Januar mit einem einzigen Stich in den Brustbereich getötet haben. Trotz Notoperation verstarb das Opfer den Angaben zufolge noch am selben Tag im Krankenhaus.