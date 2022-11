Bei der Krankenkasse DAK-Gesundheit haben sich im Sommer fast so viele Arbeitnehmer krank gemeldet wie im letzten Winter. Das zeigt eine Analyse der Fehlzeiten für die Monate Juli bis September in Rheinland-Pfalz. Nach Auswertung aller Krankmeldungen von DAK-Versicherten stieg der Krankenstand in Rheinland-Pfalz insgesamt von 3,8 Prozent im zweiten auf 5,1 Prozent im dritten Quartal. Von Juli bis September fehlten von 1000 Beschäftigten im Schnitt 51 bei der Arbeit. Der Krankenstand lag damit laut DAK auf einem ähnlich hohen Niveau wie die 5,3 Prozent in den Monaten des ersten Quartals.